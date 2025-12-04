Қытайда «Робокоп» қызметке кірісті
АСТАНА.KAZINFORM - Қытайдың шығысындағы Чжэцзян провинциясында жасанды интеллект технологиясымен жабдықталған Хансин-1 полиция роботы жұмыс істей бастады, деп хабарлайды Ханчжоу үкіметінің порталы.
Робот 1 желтоқсанда Ханчжоудың Биньцзян ауданындағы қиылыста жұмыс істей бастады. Ол жол полициясының стандартты қимылдарын орындайды және жол қозғалысы ережелерін бұзған жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге ескерту жасау үшін дауыстық хабарламалар пайдаланады.
Жол полициясының өкілі Чжан Ваньчже Хансин-1 қозғалыстары нақты жол полициясының қимылдарына негізделгенін және жасанды интеллект моделі нақты жол жағдайында оқыту арқылы біртіндеп жетілдіріліп жатқанын түсіндірді.
Робот жүйесі бағдаршамдарға қосылған және бағдаршамның өзгеруіне байланысты жұмыс режимін өзгерте алады. Компьютерлік көру модулі оған велосипедшілерді қоса алғанда, моторсыз көлік жүргізушілерінің заңбұзушылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.
Құрылғы батареясының қызмет ету мерзімі әлі жарияланған жоқ. Сонымен қатар, Қытайдың Юньнань провинциясы сияқты басқа аймақтарында қолданылатын ұқсас полиция роботтары әдетте бір рет қуатталған соң алты-сегіз сағат жұмыс істейді.
Болашақ нұсқалары операциялық сценарийлерге бейімделіп, халыққа ыңғайлырақ қызметтерді ұсынады.
Бұған дейін қытайлық робот рекорд жаңартып, 106 шақырымды тоқтаусыз жүріп өткенін хабарлаған едік.