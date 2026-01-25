Қытайда шетелдік инвестициясы бар жаңа кәсіпорындар саны 19,1 пайызға артты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Қытайда шетелдік инвестициялардың қатысуымен барлығы 70 392 жаңа кәсіпорын құрылды, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда 19,1 пайызға жоғары. Бұл туралы жұма күні Қытай Халық Республикасының Сауда министрлігі хабарлады.
Ведомство дерегіне сәйкес, өткен жылы Қытайдың материктік бөлігінде нақты пайдаланылған тікелей шетелдік инвестициялар (ТШИ) көлемі 747,69 млрд юань деңгейінде тіркелді (106,92 млрд АҚШ доллары). Аталған көрсеткіш жылдық есепте 9,5 пайызға төмендеген.
Салалар бойынша алғанда, өңдеу өнеркәсібіне тартылған ТШИ 185,51 млрд юань болды, ал қызмет көрсету саласына салынған инвестициялар 545,12 млрд юань шамасында қалыптасты.
Жоғары технологиялар секторы 241,77 млрд юань көлемінде тікелей шетелдік инвестиция тартты. Сонымен қатар, электрондық коммерция қызметтері саласында инвестициялар көлемі жылдық есепте 75 пайызға, медициналық құралдар мен жабдықтар өндірісінде 42,1 пайызға, ал аэроғарыштық техника мен жабдықтар өндірісі секторында 22,9 пайызға өскен.
Инвестициялардың елдер бойынша бөлінісіне келсек, Швейцариядан келген ТШИ көлемі жылдық есепте 66,8 пайызға, Біріккен Араб Әмірліктерінен — 27,3 пайызға, ал Ұлыбританиядан — 15,9 пайызға артқан.
Бұдан бұрын Бразилия қытай азаматтары үшін визасыз режим енгізетінін жазған болатынбыз.