Қытайда трансшекаралық банданың 11 мүшесі өлім жазасына кесілді
АСТАНА. KAZINFORM − Қытай билігі Мьянманың солтүстігінде орналасқан қылмыстық ұйым Мин кланының 11 мүшесін өлім жазасына кесті, деп хабарлайды Xinhuanet.
Тергеушілердің айтуынша, 2015 жылдың соңынан бастап Мин кланы құмар ойындар мен телекоммуникациялық алаяқтық арқылы байи бастады. Мин Сюэчанның басшылығымен ұйымдасқан қылмыстық ұйым құрылған соң, оның негізгі мүшелері ұлы Мин Гопин, қызы Мин Цзюлань және немересі Мин Чжэньчжэнь болды.
Клан алаяқтық топтардың басшыларын жинап, құмар ойындар мен киберқылмыс операцияларын ұйымдастыру үшін индустриялық парктер құрды. Ең жоғары белсенділік кезеңінде бұл саябақтарда Қытай азаматтарын алдау схемаларына 10 000-ға дейін адам қатысты. Схемаларға жалған инвестициялар, құқық қорғау органдарының атынан қоңырау шалу және несие тарихындағы алаяқтық кірді.
Тергеу барысында топтың трансшекаралық алаяқтыққа, кісі өлтіруге, заңсыз бас бостандығынан айыруға және есірткі саудасына қатысы бар екендігі анықталды. Мин кланының қылмыстық әрекеттері салдарынан Қытайдың 14 азаматы көз жұмып, 6-ы жараланған. Қылмыстық қаражат айналымы 10 миллиард юаньнан (шамамен 1,4 миллиард доллар) асты.
Чжэцзян провинциясының Вэньчжоу қаласының орта сатылы халық соты 2025 жылдың қыркүйегінде ең жоғары жаза туралы шешім шығарды. Сол жылдың қараша айында апелляциялық шағым қабылданбағаннан кейін, іс ҚХР Жоғарғы халық сотына бекітуге берілді.
Жоғары сот сатысы үкімдердің дұрыстығын растап, оларды келтірілген залалдың көлеміне және жасалған әрекеттердің ауырлығына сәйкес деп таныды. Өлім жазасын 2026 жылдың 29 қаңтарында Вэньчжоу қаласының орта сатыдағы халық соты ҚХР Жоғарғы халық сотының санкциясымен өткізді.
Еске салайық, былтыр Қытайда ірі компанияның бұрынғы басшысы өлім жазасына кесілді.