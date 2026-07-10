Қытайда аяқ киім фабрикасында іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — Жұма күні Қытайдың шығысындағы Фуцзянь провинциясының Цзиньцзян қаласындағы аяқ киім фабрикасында болған өрттен кейін іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталды. Оқиға салдарынан 28 адам қаза тапты, деп хабарлайды Синьхуа.
Жергілікті биліктің дерегіне сәйкес, өрт 9 шілдеде Чэньдай кентінің Цзянтоу ауылында орналасқан Huiteng Shoes Co., Ltd. компаниясының фабрикасында шыққан.
Өрт тұтанған сәтте кәсіпорында 237 жұмысшы және жеткізу қызметінің екі қызметкері болған.
Жалпы саны 213 адам эвакуацияланды. Алайда олардың екеуі дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, ауруханада көз жұмды.
Сонымен қатар із-түзсіз жоғалғандар қатарында болған 26 адамның қаза тапқаны расталды.
Бұған дейін ҚХР төрағасы Си Цзиньпин Қытайдың шығысындағы аяқ киім фабрикасындағы өрттен кейін іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізуге бар күшті жұмылдыруға шақырғаны хабарланды.