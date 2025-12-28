KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:57, 28 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қытайдағы турнир: Рыбакинаның аралас сында да мерейі үстем болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Қытайдың Шэньчжэнь қаласында World Tennis Continental Cup көрме турнирін жеңіспен түйіндеді. 

    Қытайдағы турнир: Рыбакинаның аралас сында да мерейі үстем болды
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық теннисші ресейлік Андрей Рублевпен бірге аралас сында монаколық Валентен Вашеро – Польша өкілі Ига Швентекпен ойнады. Екі сет те 6:4 есебімен аяқталып, жеңіс қазақстандық-ресейлік жұптың еншісіне жазылды. 

    Бұл – Рыбакинаның биылғы жылдағы соңғы матчы. Енді ол Аустралияда 4-11 қаңтар аралығында өтетін Брисбен WTA 500 турнирінде бақ сынайды. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Асылжан Арыстанбекованың Түркиядағы жарыстың жартылай финалында ойнайтынын жазған едік. Сондай-ақ Елена Рыбакина Қытайдағы турнирде Олимпиада чемпионын қапы қалдырды

    Тегтер:
    Елена Рыбакина Қытай Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар