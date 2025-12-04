KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:50, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қытайдағы жер сілкінісі Қырғызстанда сезілді

    БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғызстанда жергілікті уақыт бойынша сағат 13:44-те эпицентрінде күші 6,5 балл шамасында болған жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі

    Землетрясение в Китае ощутили в Кыргызстане
    Фото: ҚР ҰҒА Сейсмология институты

    Қырғыз Республикасы ҰҒА Сейсмология институтының алдын ала мәліметіне сәйкес, жер сілкінісінің ошағы Қытай аумағында, Бедел ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 40 шақырым, Құмтор кенішінен оңтүстік-шығысқа қарай 85 шақырым және Қаракөлден оңтүстікке қарай 145 шақырым жерде жатыр. 

    Беделде жер сілкінісінің қарқыны 4,5 балл, Құмтор кенішінде 4 балл, Қаракөлде – 3 және Бішкекте 2,5 балды құрады.

    Бұған дейін Қытайдың солтүстік-батысында жер сілкінгенін хабарлаған болатынбыз. 

    Еске салайық, Алматыда бүгін, 4 желтоқсанда жер сілкінді. 

    Жерасты дүмпуінің ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым қашықтықта, Қытай аумағында жатыр. Алматыда дүмпулер MSK-64 шкаласы бойынша 3 балл деңгейінде сезілді.

    Алматы төтенше жағдайлар департаменті өкілдері қалада тіркелген жер сілкінісіне қатысты түсінік берді.

    Тегтер:
    Қытай Әлем Жер сілкінісі
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар