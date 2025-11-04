Қытайдан Қазақстан арқылы өтетін теміржол транзиті 11%-ға артты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың 10 айында Қазақстан арқылы өтетін Қытай транзиттік жүктері 11% өсті – 11 млн тоннаға жетті. Елдің теміржол инфрақұрылымы халықаралық логистикада маңызды рөл атқарып, пойыздарды рәсімдеу уақыты цифрландыру жобасы арқасында 3 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті мәлім етті.
— 2025 жылдың 10 айында транзит көлемі 11,04 млн тоннаға жетті — бұл өткен жылмен салыстырғанда 11% көп. Бұл Қазақстанның маңызды көлік-логистикалық хаб ретіндегі рөлін нығайтып отыр, - делінген хабарламада.
Рәсімдерді жеделдету және ашықтықты арттыру мақсатында ҚР ҚМ МКК мен ҚТЖ ҰК АҚ теміржол транзитін цифрландыру жобасын жүзеге асырып отыр.
Еске салайық, 2023 жылдың желтоқсанынан бастап автоматтандыру бойынша пилоттық жоба іске асуда, оның аясында 2025 жылы 2,5 млн тонна жүк рәсімделді. Нәтижесінде бір пойызды рәсімдеу уақыты 3 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында әлемде транзит үшін бәсеке күшейіп бара жатқанын айтты.