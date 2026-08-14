Қытайдың автомобиль экспорты екінші ай қатарынан 1 миллионнан асты
АСТАНА.KAZINFORM - Шілде айында Қытайдың автомобиль экспорты екінші ай қатарынан 1 миллионнан асты, деп хабарлайды China Daily.
Қытайдың шілде айындағы экспорты 1,043 миллион көлікті құрады, бұл маусым айымен салыстырғанда 0,6%-ға және өткен жылмен салыстырғанда 81,3%-ға артық.
Жаңа энергиямен жұмыс істейтін көліктер өсімнің негізгі қозғаушы күші. Шілде айында олардың экспорты 553 000 -ға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 145,5%-ға артық. Бұл сегмент екінші ай қатарынан елдің жалпы автомобиль экспортының жартысынан астамын құрады.
Қытай автомобиль өндірушілері қауымдастығы бас хатшысының орынбасары Чэнь Шихуа ішкі сұраныстың әлсіздігі кезінде экспорт өсімнің негізгі қозғаушы күшіне және Қытайдың автомобиль өнеркәсібін тұрақтандырудың негізгі факторына айналғанын атап өтті.
Негізгі экспорт бағыттары «Бір белдеу, бір жол» бастамасына қатысушы елдердің нарықтары. Бұл елдерге экспорттың физикалық көлемі жылдың бірінші жартысында 48,1%-ға өсіп, 3,381 миллион көлікке жетті.
Бұған дейін Қытайдың электр көліктерінің экспорты 120%-ға артқанын хабарладық.