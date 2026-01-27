Қытайдың Ганьсу провинциясында 5,5 магнитудалы жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Сейсенбі күні Қытайдың Ганьсу провинциясындағы Ганьнань-Тибет автономды аймағының Тево ауданында 5,5 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы Қытайдың сейсмологиялық желілер орталығы (CENC) хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Құтқарушылар мен жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, жер сілкінісінен құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Алайда жер асты дүмпулерінің әсерінен кейбір ғимараттарда жарықтар пайда болғаны туралы айтылды. Қазіргі уақытта аймақта төтенше жағдайға қарсы 3-ші деңгейлі жедел әрекет ету режимі іске қосылды.
Тево ауданында адамдарды қауіпсіз аймақтарға эвакуациялау жұмыстары жүргізілуіп жатыр. Сондай-ақ, жер сілкінісінен келген шығынды бағалау жұмыстары басталды. Алдын ала мәліметтер бойынша, жер асты дүмпулері эпицентрге жақын аудандарда қатты сезілген, бірақ электрмен жабдықтау, байланыс және су жеткізу қалыпты жағдайда жұмыс істеуп тұр.
Жергілікті тұрғындардың айтуынша, сейсмикалық белсенділік өте күшті болғандықтан, адамдар өз үйлерін тастап, ашық жерлерге қауіпсіз орындарға жүгірген. Ғимараттарда елеулі құрылымдық зақымдар анықталған жоқ.
Жер сілкінісінен кейін Ганьнань-Тибет автономды аймағынан 20 техника мен 120 өрт-құтқару қызметкері мобилизацияланды. Сонымен қатар, Ланьчжоу қаласынан 24 техника, 120 өрт сөндіруші және үш іздестіру итінен тұратын қосымша күштер жіберілді. Ланьчжоу — Ганьсу провинциясының әкімшілік орталығы. Сондай-ақ, көршілес Линься-Хуэй автономды округінен 10 техника, 60 өрт сөндіруші және екі іздестіру иті көмек көрсетіп жатыр.
CENC деректері бойынша жер сілкінісінің эпицентрі 34,06 градус солтүстік ендігі мен 103,25 градус шығыс бойлығы бойынша орналасқан, ал жер асты дүмпулері 10 км тереңдікте тіркелген.
