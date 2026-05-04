Қытайдың оңтүстігінде жасанды интеллект судьялар тиімділігін екі есеге арттырды
АСТАНА.KAZINFORM - Шэньчжэнь сот жүйесі жасанды интеллект технологияларын енгізу арқылы Гуандун провинциясында ең өнімді сот жүйесі ретінде танылды, деп хабарлайды South China Morning Post.
Шэньчжэнь халық соты қала судьяларының 2025 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 50%-ға көп іс қарағанын хабарлады. Өнімділіктің бұл күрт өсуі мамандандырылған ірі көлемді тілдік модельдерге негізделген елдегі алғашқы пилоттық жүйе интеграциясының арқасында мүмкін болды.
Сот бір судьяға қаралған істердің орташа саны 744-ті құрағанын, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 249-ға көп және Қытайдағы 354 іс бойынша ұлттық орташа көрсеткіштен екі есеге жуық екенін қоса айтты.
Зияткерлік жүйе азаматтық, әкімшілік және қылмыстық істер бойынша 85 сот процедурасын қамтиды, соның ішінде талап арыз беру, материалдарды қарау, сот отырыстары және құжаттарды дайындау.
Шэньчжэнь қалалық сотының вице-президенті Куан Сяохуа пилоттық бағдарлама технологияның сот жүйесі үшін құндылығын дәлелдегенін атап өтті. Ол жасанды интеллектті сот ісін жүргізу сияқты салада қолдануға бола ма деген пікірталас әлі де жалғасып жатқанымен, Шэньчжэнь бұған нақты жауап бергенін айтты.
Наурыз айында Жоғарғы Халық Сотының төрағасы Чжан Цзюнь «Шэньчжэнь моделінің» нәтижелерін жоғары бағалап, пилоттық жобаның ел бойынша 11 провинциядағы әртүрлі деңгейдегі 23 сотта жүзеге асырылғанын хабарлады.
Бұған дейін Қытай мамандандырылған робототехниканы модельденген интеллект деңгейіне көтеретінін хабарлаған едік.