Қытайдың «солтүстік полюсінде» туризм қарқынды дамып келеді
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың солтүстік-шығысындағы Хэйлунцзян провинциясында орналасқан Мохэ қаласы қысқы туризмнің ерекше мүмкіндіктері арқылы саяхатшыларды тұрақты түрде тартуда. Бұл туралы Синьхуа хабарлады.
Мохэ Қытай Халық Республикасының ең солтүстіктегі қаласы саналады. Табиғи-климаттық ерекшеліктері мен қыстың өзіндік атмосферасының арқасында қала «Қытайдың солтүстік полюсі» деген атауға ие болған.
Қысқы туризм аясында ұсынылатын ерекше тәжірибе – қатаң аяз, қарлы пейзаждар, солтүстік табиғаттың көріністері мен жергілікті мәдениет элементтері – ішкі және шетелдік туристердің қызығушылығын арттырып отыр. Соның нәтижесінде Мохэ соңғы жылдары қыс мезгілінде келушілер саны бойынша тұрақты өсім көрсетіп келеді.
