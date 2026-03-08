Қытайдың валюталық резервтері 2026 жылғы ақпанда айтарлықтай өсті
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы ақпан айының соңына қарай Қытайдың валюталық резервтері 3,4278 трлн АҚШ долларын құрады, деп хабарлайды Синьхуа.
ҚХР Валюталық бақылау мемлекеттік басқармасы сенбі күні жариялаған деректеріне сәйкес, бұл қаңтар айының соңындағы көрсеткіштен 28,7 млрд долларға немесе 0,85%-ға көп.
Өткен айда АҚШ долларының индексі өскен, ал негізгі әлемдік қаржы активтері әртүрлі бағытта өзгерістер көрсетті. Бұл жағдайға макроэкономикалық деректер, ақша-кредит саясаты және жетекші экономикаларға қатысты болжамдар әсер етті.
Басқарма мәліметінше, ақпан айында Қытай валюталық резервтерінің өсуі валюта бағамдарының ауытқуы мен активтердің құнының өзгерістерінің жалпы әсеріне байланысты болды.
Қытай экономикасы тұрақты және жақсарып келе жатқан көрсеткіштерді көрсетіп отыр, жаңа әрі сапалы даму импульстері пайда болып келеді. Елдің валюталық резервтерінің көлемін негізінен тұрақты ұстап тұруға жағдай жасайтын ұзақ мерзімді тұрақты экономикалық даму шарттары өзгермеген.
