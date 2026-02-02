Қытайдың Xiaopeng Motors компаниясы жаңа буындағы IRON роботын таныстырды
ШЭНЬЧЖЭНЬ. KAZINFORM —2026 жылғы 31 қаңтарда Қытайдың жетекші технологиялық компанияларының бірі – Xiaopeng Motors (Қысқаша – Xpeng) Шэньчжэнь шығанағында алғаш рет офлайн режимде IRON роботын көпшілікке таныстырды, деп хабарлайды Қытай БАҚ-тары.
Іс-шара барысында IRON адамның іс-қмылдарын айнытпай қайталап, көрермендермен нақты уақыт режимінде дауыстық қарым-қатынас жасады. Бұған көптеген қала тұрғындары қызығушылық танытып, айналасына жиналды.
Көрсетілім кезінде IRON құлап та қалды. Бірақ робот аз уақыт ішінде аяғына тұрып, кейінгі екі рет жүру және қарым-қатынас демонстрациясын сәтті аяқтады.
Компания мәліметінше, IRON адам дене құрылымын толық қайталайтын дизайн бойынша жасалған: биіктігі 178 см, салмағы 70 кг. Қолдары адамның қол өлшемімен 1:1 масштабта жасалып, еркін қозғала алады әрі адамның жүріс қимылдарын да дәл қайталайды. Роботтың «миы» Turing AI чипімен жабдықталған, ол 3000T есептеу қуатын қамтамасыз етеді. Бұл чип роботқа деректерді жылдам өңдеу, үйрену, ойлану, есте сақтау және қол-аяқ қимылдарын өз бетінше басқаруға мүмкіндік жасайды.
Айта кетерлігі, биылғы 8 қаңтарда өткен «2026 Xiaopeng жаһандық жаңа өнімдер презентациясында» компанияның бас директоры Хэ Сяопэн осы жылы физикалық жасанды интеллект (AI) технологиясының нақты іске асырылуы мен жаппай өндіріске көшу үдерісі басталатынын мәлімдеген. Осыған сәйкес, компания биыл Robotaxi – толық автономды жүргізушісіз такси қызметін іске қосуды, сондай-ақ адам тәрізді роботтар мен ұшатын автомобильдерді жаппай өндіруді жоспарлап отыр.
Xiaopeng Motors (қытайша: 小鹏汽车) – Қытайдың жетекші жаңа энергиялы автомобиль өндірушілерінің бірі. 2014 жылы құрылған компания электромобильдер, интеллектуалды көлік жүйелері және автономды жүргізу технологияларына маманданған. Қазіргі таңда Xpeng бренді Қытай нарығында ғана емес, халықаралық деңгейде де танымал болып келеді. Компания соңғы жылдары жасанды интеллектіні автомобиль өнеркәсібіне терең интеграциялау және физикалық AI бағытында (адам тәрізді роботтар, ұшатын көліктер, Robotaxi) белсенді жұмыс істеп жатыр.
Осыған дейін Қытайда роботтардың басқа роботтарға арналған бөлшектер шығара бастағаны туралы жаздық.