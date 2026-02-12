Қытайға жемдік ұн тиелген контейнерлік пойыз жөнелтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Азық-түлік келісімшарт корпорациясының көмегімен Қытайға жемдік ұн тиелген контейнерлік пойыз жөнелтілді. Партия көлемі 12,3 мың тоннаны құрады, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі.
Министрлік мәліметінше, өнімді жеткізуші «Қапшағай бидай өнімдері» ЖШС, импорттаушы — Shandong Hi-speed Qilu International Land Port Development Co. Ltd.
Жөнелту ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі делегациясының Бейжіңге сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды дамыту шеңберінде жүзеге асырылады.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылдың қазан айында Азық-түлік келісімшарт корпорациясы Shandong Hi-speed Qilu компаниясымен Қазақстаннан Қытайға дәнді, жем-шөп және майлы дақылдарды экспорттау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Келісімшарт шеңберінде жоспарланған 35,4 мың тонна жемдік ұннан тапсырыс берушілерге 22,9 мың тонна өнім жеткізілді.
Қытай нарығы соңғы екі жылда қазақстандық өндірістегі жемдік ұнға тұрақты сұранысты көрсетіп отыр. Бұған жауап ретінде отандық агроөндірушілер жеткізу көлемін ұлғайтып жатыр. 2025 жылдың қорытындысы бойынша көрші елге жемдік ұн экспорты 2,6 млн тоннадан асты, бұл өткен жылдың көрсеткіштерінен екі есе көп.
— Қазақстандық өңделген агроөнімді сыртқы нарықтарға ілгерілетуге Азық-түлік келісімшарт корпорациясы желісі бойынша экспортты қолдау шаралары ықпал етеді. 2024 жылдан бастап ұлттық астық операторы ірі жеткізілімдерді қалыптастыруға және логистиканы қалыптастыруға көмектесетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорттық партияларын шоғырландыру бағдарламасын іске асырып келеді. Екі жыл ішінде аграршылар шетелдік сатып алушыларға 58 миллион долларға жуық егін өнімдерін жіберді. Олар негізінен дәнді және майлы дақылдар, күнбағыс майы және жемдік ұн. Азық-түлік келісімшарт корпорациясының қолдауымен Шығыс Қазақстан өңдеу зауыты Қытайдың Sinograin мемлекеттік компаниясына күнбағыс майын жеткізді, содан кейін қытайлық серіктестермен ынтымақтастықты өз бетінше жалғастырды, — делінген хабарламада.
Осылайша, ұлттық оператор іс жүзінде қазақстандық қайта өңдеушілер үшін сыртқы нарықтарға өткізгіш рөлін атқарады, кіріс кедергілерін азайтады және қосылған құны жоғары өнімнің дербес экспорты үшін жағдай жасайды.
Осыдан бұрын Қытайға Қазақстаннан 1767 тонна зығыр жеткізілгені айтылды.