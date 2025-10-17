«Қызыл-Жар» ФК-ға айыппұл салынды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Қазақстан футбол федерациясы тергеуге көмектесуден бас тартқан «Қызыл-Жар» футбол клубын жазалады.
Тергеу шілде айында Түркістанда «Қызыл-Жар» мен «Тұран» командалары арасында өткен ойынға байланысты жүріп жатыр. Бұл матч алдын ала келісіп қойылған ойын болуы мүмкін деген күдік бар.
Қазақстан футбол федерациясының Бақылау, тәртіптік және этикалық комитетінің отырысы өтіп, «Тұран» клубымен өткен матчқа байланысты қызметтік тергеу ісіне көмектесуден бас тартып, кедергі келтіргені үшін «Қызыл-Жар» футбол клубына жаза қолданылды. Яғни, клубқа 100 АЕК, яғни 393 200 теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл соманы 2025 жылдың 7 қарашасына дейін төлеу қажет.
Сондай-ақ клуб ҚФФ-ның Қауіпсіздік және интегрити қызметіне ойыншылардан, менеджерден, бапкерлік штабтан және матчқа қатысы бар өзге тұлғалардан сұрақ-жауап алуға көмектесуге міндетті.
Ал «Қызыл-Жар» футбол клубы ҚФФ шешімін орындамаған жағдайда қатаң шара қолданылады.
Оның ішінде ұпайлары алынып, клуб төменгі дивизионға түсіріледі. Ойыншылар мен ресми тұлғаларға футбол саласында жұмыс істеуге тыйым салынады.
Бұған дейін кәсіпқой футбол клубтарда 100-ден аса заң бұзушылық анықталғанын жазған едік.