    Қызылорда әуежайы алаяқтардан сақтануға кеңес берді

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда қаласында орналасқан халықаралық Қорқыт ата әуежайының басшылығы алаяқтық қаупі туралы ескертіп, көпшілікке одан сақтануға үндеді.

    Қызылорда қаласында орналасқан халықаралық Қорқыт ата әуежайы
    Фото: Қорқыт ата әуежайы

    Мәлім болғандай, белгісіз біреулер әуежай атынан хабарласып, «сәлемдемеңіз келді, төлем жасау қажет» деген мазмұнда жалған ақпарат таратып жүр. 

    — Аталған хабарламалар мен қоңыраулар — алаяқтық әрекеттер. Қорқыт ата әуежайы жеке тұлғаларға телефон арқылы хабарласып, сәлемдеме немесе жүк үшін төлем талап етпейді. Азаматтардан күмәнді қоңыраулар мен хабарландыруларға сенбеуді, ақша аудармауды және жеке деректерін бермеуді сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Еске салсақ, антифрод жүйелерінің көмегімен елімізде 77 миллионнан астам алаяқтық қоңырау бұғатталған

