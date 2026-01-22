KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:08, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қызылорда облысында аудандық сот төрағасы ұсталды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысы Қазалы аудандық сотының төрағасы Дәурен Әбдіқалықовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды.

    Түркістан облысында үш күн бұрын ауруханадан қашқан сотталушы ұсталды
    Фото: Polisia.kz

    Мұны Kazinform ақпарат агенттігінің өз ақпарат көзі растады. 

    - Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, - делінген хабарламада.

    Аталған қылмыстық іс жөнінде бұдан бұрын әлеуметтік желіде тараған болатын.

    - Сот төрағасы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыс бойынша күдікті ретінде танылып отыр. Оған айып тағушы — 2024 жылы алаяқтық бабымен сотталған азамат. Алдын ала мәліметке қарағанда 2024 жылы сотталушының туыстары Әбдіқалықовқа жазасын жеңілдету үшін 6 миллион теңге берген. Осылайша ол шартты түрде жаза алған. Біраз уақыттан кейін қылмыскер өзін мерзімінен бұрын босату үшін тағы 300 000 теңге жіберген, - делінген хабарламада.

    Бүгінгі күні тергеп-тексеру амалдары жүріп жатыр.

    Еске салсақ, Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2025 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытта жүйелі жұмыс жүргізіп, 895 адамның заңсыз әрекетінің жолын кесті.

     

    Тегтер:
    Сот Қызылорда облысы Қылмыс Сыбайлас жемқорлықпен күрес Заң және құқық
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар