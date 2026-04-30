Қызылорда облысында Экология департаменті инвесторды заңсыз әкімшілік жауапқа тартқан
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысының табиғат қорғау прокуратурасы ҚР Бизнес-процестерді Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің үйлестіруімен өңірлік Экология департаментінің қызметкерлері инвесторды әкімшілік жауапкершілікке заңсыз тартқаны белгілі болды.
Бұл заң бұзушылық инвесторлардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманың орындалуын тексеру барысында анықталды. Атап айтқанда, Экология департаментінің лауазымды тұлғалары прокурордың міндетті келісімінсіз Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 139-бабы бойынша инвесторды әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Бұл заң талаптарының бұзылуы болып есептеледі.
«Прокурорлық сүзгі» тетігіне сәйкес, инвесторларға қатысты кез келген әкімшілік шаралар прокуратура органдарымен міндетті түрде келісуді қажет етеді.
– Прокуратураның наразылығы негізінде заңсыз айыппұл салу туралы қаулы күшін жойды, инвестордың құқықтары қалпына келтірілді. Сонымен қатар Экология департаментінің бөлім басшысына кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалды. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 173-бабы бойынша оған 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды, - делінген хабарламада.
Прокуратура инвесторларға қатысты заңсыз қысым көрсету әрекеттеріне қатаң құқықтық баға берілетінін және бизнесті қорғау мемлекеттік бақылауының маңызды бағыттарының бірі екенін хабарлады.
Айта кетейік, бұған дейін ШҚО-да шенеуніктер инвесторларға қысым көрсетіп, заңсыз айыппұл салғанын жазған едік.