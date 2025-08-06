KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:16, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қызылорда облысында ең жоғары жалақыны кімдер алады?

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – 2025 жылдың бірінші тоқсанындағы жағдай бойынша Қызылорда облысындағы бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы – 354 856 теңге. Бұл туралы облыстық статистика департаменті хабарлады.

    жалақы
    Фото: Kazinform

    Ең жоғары еңбекақы көлік және жинақтау қызметіне тиесілі – 581 375 теңге.

    Ал ең төменгі жалақыны ауыл, орман және балық шаруашылығы саласында еңбек ететіндер алады – 166 570 теңге. 

    Департамент жұмыссыздық статистикасын да бөлісті. 

    – Биылғы бірінші тоқсанда жұмыссыздар саны 16,9 мың адам шамасында. Жұмыссыздық деңгейі – 4,8%. 15-34 жас аралығындағы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі – 3,4%. NEET санатындағы жастар үлесі – 5,7%. Бұл дерек халықтың жұмыспен қамтылуының іріктелген зерттеу қорытындысы негізінде әзірленді, - делінген хабарламада. 

    Облыстық статистика департаменті бұған дейін Қызылор облысының демографиялық көрсеткішін жариялаған болатын.

    Тегтер:
    Жалақы Статистика Қызылорда облысы
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар