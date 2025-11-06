Қызылордада тапшылық болмас үшін автогаз талонмен сатылуы мүмкін
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Бүгін түнде сұйытылған газ мәселесіне қатысты шұғыл жиын өткізген облыс әкімінің бірінші орынбасары Данияр Жаналинов құзырлы органдарға осындай міндет жүктеді, деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.
Облыс әкімінің орынбасары өңірдегі барлық оператордың газ қорына мониторинг жүргізіп, қолдан тапшылықты болдырмау үшін талон арқылы сату және баға саясатына зерделеу жүргізуді тапсырды.
— Заңнама талаптары бұзылған жағдайда нақты шаралар қабылдаңыздар. Полиция департаменті, облысқа бөлінген газдың басқа өңірлерге тасымалдануының алдын алу үшін шекараларға тәулік бойы кезекшілік орнатып, бақылауды күшейтіңіздер. Өңірге бекітілген сұйытылған газ басқа облыстарға кетпеуі тиіс. Бір күннің ішінде халықты газбен толық қамту мәселесін шешуді тапсырамын, — деді Данияр Жаналинов.
Сонымен қатар газды коммерциялық нысандарға сатпай, бірінші кезекте халықтың сұранысын қамтамасыз ету міндеті жүктелді.
Бұған дейін Шымкент тұрғындары жанармай құю бекеттеріндегі кезек пен сұйытылған газ тапшылығына шағымданды.