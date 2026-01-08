KZ
    Қызылорда облыстық ауруханасында 10 мыңға жуық ота жасалды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Көпбейінді Қызылорда облыстық ауруханасында жоғары технологиялық медициналық көмектің бірнеше түрі көрсетіледі.

    аурухана, операция
    Фото: Көпбейінді Қызылорда облыстық ауруханасы

    Аурухананың баспасөз қызметі хабарлағандай, өткен жылы мұнда 20 мыңнан астам науқас ем қабылдады. 1 бауыр, 5 бүйрек трансплантациясы жасалды. Дәрігерлер жуырда ғана облыста алғаш рет бір күнде үш науқастың бүйрегін ауыстырып, олардың өмірін сақтап қалды. Сондай-ақ былтыр ауруханада 10 мыңға жуық ота сәтті орындалды.

    — Облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен аурухана заманауи медициналық құрал-жабдықтармен толықты. Сонымен қатар медициналық мекеменің 5 дәрігері Германия, Ресей және Беларусь мемлекеттерінде біліктілігін арттырды, — делінген хабарламада.

    Аурухананың акушерлік бөлімінде бір жылда 1677 сәби дүниеге келді. Оның ішінде 36 егіз және 1 үшем бар. Ал жансақтау және жаңа туған нәрестелер патологиясы бөлімінде 623 нәрестеге медициналық көмек көрсетілді. 

    Айта кетейік, Қызылорда облысында соңғы үш жылда денсаулық сақтау саласына 441 млрд теңге бөлінген.

