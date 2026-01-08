Қызылорда облыстық ауруханасында 10 мыңға жуық ота жасалды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Көпбейінді Қызылорда облыстық ауруханасында жоғары технологиялық медициналық көмектің бірнеше түрі көрсетіледі.
Аурухананың баспасөз қызметі хабарлағандай, өткен жылы мұнда 20 мыңнан астам науқас ем қабылдады. 1 бауыр, 5 бүйрек трансплантациясы жасалды. Дәрігерлер жуырда ғана облыста алғаш рет бір күнде үш науқастың бүйрегін ауыстырып, олардың өмірін сақтап қалды. Сондай-ақ былтыр ауруханада 10 мыңға жуық ота сәтті орындалды.
— Облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен аурухана заманауи медициналық құрал-жабдықтармен толықты. Сонымен қатар медициналық мекеменің 5 дәрігері Германия, Ресей және Беларусь мемлекеттерінде біліктілігін арттырды, — делінген хабарламада.
Аурухананың акушерлік бөлімінде бір жылда 1677 сәби дүниеге келді. Оның ішінде 36 егіз және 1 үшем бар. Ал жансақтау және жаңа туған нәрестелер патологиясы бөлімінде 623 нәрестеге медициналық көмек көрсетілді.
Айта кетейік, Қызылорда облысында соңғы үш жылда денсаулық сақтау саласына 441 млрд теңге бөлінген.