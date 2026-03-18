Қызылорда облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы тағайындалды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Бүгін Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев облыс активіне жаңадан құрылған облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Сабит Ибадулланы таныстырды.
Сабит Ибадуллаұлы 1986 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде информатика, Қарағанды экономикалық университетінде экономика мамандықтары бойынша білім алған. Педагогика ғылымдарының магистрі, техника ғылымдарының кандидаты.
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша PhD докторы.
Әр жылдары Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде бағдарламашы, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарған. 2018- 2024 жылдары облыс әкімдігі жанындағы ақпараттық технологиялар орталығын, облыс әкімі аппаратының цифрлық технологиялар бөлімін басқарды. 2025 жылдан бүгінгі күнге дейін облыстық полиция департаменті бастығының цифрландыру саласына жетекшілік жасайтын орынбасары қызметін абыроймен атқарып келді.
Облыс әкімі оған маңызды міндеттер жүктеді. Атап айтқанда, жасанды интеллект саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыруды, инвестиция тарту жүйесін және ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобаларды әзірлеуді, іске асыру тетіктерін жетілдіруді міндеттеді. Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылауды күшейтуді, өңірде мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруды, оған қолжетімділікті қамтамасыз етуді тапсырды.
Ал бұған дейін Оқу-ағарту министрлігінің бұйрығымен Қызылорда облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы лауазымына Мәди Бекмағанбетов тағайындалды.