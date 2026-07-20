Қызылорда – Сексеуіл жолы І санатқа дейін жаңғыртылады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда-Сексеуіл автожолын дамыту жобасы аясында облыс орталығында айналма жол құрылысының қарқыны күшейді.
Қызылорда қаласынан Арал ауданының Сексеуіл кентіне дейінгі көлік жолын ІІ техникалық санаттан І санатқа көтеру жобасының бірінші кезеңін жүзеге асырушы – «ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ.
- Құрылыс алаңында 80 жұмысшы мен 60-тан астам арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Жұмыс қарқынын арттыру мақсатында ауысымдық тәртіп енгізілген, яғни жұмыс тәулік бойы тоқтаусыз жүргізіледі. Жалпы ұзындығы 25,8 шақырым айналма жолдың бойында 4 көпір, 2 жолайрық, 1 демалыс алаңы және 9 су өткізгіш құбыр салу жоспарланған, - делінген компанияның Қызылорда облыстық филиалы таратқан мәліметте.
Қазіргі уақытта жол негізін дайындаумен қатар инженерлік құрылыс орнатылып жатыр.
Айта кетейік, аталған жоба «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің құрамына кіреді және елдің транзиттік әлеуетін одан әрі дамытуға, маршруттың өткізу қабілетін арттыруға, жол жүру уақытын қысқартуға және өңірлер арасындағы көлік қатынасының сапасын жақсартуға бағытталған.