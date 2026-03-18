Қызылорда соты жаза өтеу тәртібін бұзған 11 адамды бас бостандығынан айырды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда қалалық пробация қызметінің есебінде 500-ге жуық сотталған адам тұр.
Облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, жыл басынан бері жаза өтеу талабын орындамаған, отбасында тыныштықты бұзып, бірнеше рет берілген ескертуге құлақ аспаған 11 адамның бас бостандығын шектеу жазасы бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды.
— Солардың қатарына бүгін тағы бір адам қосылды. Есепте тұратын оған 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалған. Сонымен қатар 100 сағат мәжбүрлі еңбек міндеттеліп, пробация қызметінің есебіне алынған. Алайда пробация қызметіне уақытылы тіркелмей, жаза өтеуден жалтарып, мәжбүрлі еңбекті орындаудан бас тартқан. Ішімдікке салынып, отбасының берекесін алған. Осыған байланысты пробация қызметі соттан оның бас бостандығын шектеу жазасын қатаң жазаға, яғни бас бостандығынан айыруға ауыстыруды сұраған. Сот ұсынысты қанағаттандырды. Енді ол жазасының өтелмеген бөлігін, яғни 2 жыл 6 ай мерзімді түзеу мекемесінде өтейді, — делінген хабарламада.
