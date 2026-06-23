Қызылорда тұрғындары медициналық қызмет сапасына жиі шағымданған
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Биыл 5 айда Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына кері байланыс арналары арқылы Қызылорда облысының тұрғындарынан медициналық қызмет алу бойынша 675 өтініш түскен.
Қордың Қызылорда облыстық филиалы хабарлағандай, оның ішінде пациенттердің алғысы, шағым, ұсыныстары бар.
- Өтініштердің басым бөлігі кеңес беру сипатында болды. Азаматтарды МӘМС жарналарын төлеу тәртібі, медициналық қызмет, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, жолдамалар мен еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын рәсімдеу, сондай-ақ медициналық көмек көрсету шарттары, жеңілдік санаттары мен тізімдегі өзгерістер қызықтырған. 2026 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша қор жүйесіне барлығы 238 шағым түскен. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 95 шағымға немесе 28,5% аз. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда қайтарып алынған шағымдардың үлесі 57,36% -дан 65,13%-ға дейін өсті. Атап айтқанда, 238 шағымның 155-і (65,13%) пациенттерді қолдау қызметі мен медициналық ұйымдардың ішкі сараптама бөлімдері арқылы «осы жерде және дәл қазір» қағидаты бойынша қайтарып алынған немесе шешімін тапқан, - делінген хабарламада.
Қызылордалықтардың не мәселе бойынша көп шағымданғаны белгілі болды. Оның ішінде медициналық көмектің сапасыз көрсетілуі жөнінде 87 (36,55%), медициналық көмек көрсетуден бас тарту туралы 77 (32,35%), ТМККК және МӘМС шеңберінде дәрілік заттарды беруден бас тартуға қатысты 24 (10,08%) шағым тіркелген.
Айта кетейік, облыста сақтандырылмаған адамдар саны 113,5 мыңнан асады, бұл – 13,9%.