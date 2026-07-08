KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Қызылордада 17 табиғат пайдаланушыға айыппұл салынды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық экология департаменті 2026 жылдың бірінші жартысында қоршаған ортаны қорғау саласында 37 субъектіге бақылау шараларын ұйымдастырды.

    Қызылордада 17 табиғат пайдаланушыға айыппұл салынды
    Фото: Қызылорда облыстық экология департаменті

    Нәтижесінде экологиялық заңнама талаптарын бұзудың 83 дерегі анықталды.

    — Әкімшілік істер қозғалып, жеке және заңды тұлғаларға 71 айыппұл салынды, соның 60-ы өндірілді. Өндірістік экологиялық бақылау есебін тапсырмаған 17 табиғат пайдаланушыға әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбаларды заңсыз өндірудің 6 дерегі анықталды, — деді департамент басшысының орынбасары Алмас Ысқақов.

    «Қазақстан ғарыш сапары» компаниясы 2018 жылдан бері бейберекет қалдық тасталған орындарды анықтау бағытында қызмет көрсетіп келеді. 

    — Жыл басынан бері ғарыштық мониторинг арқылы 50 рұқсатсыз қалдық орны анықталды. Республикада алғашқылардың бірі болып Қызылорда облысында мұндай орындар қысқа мерзімде 100 пайыз жойылды, — деді Алмас Ысқақов.

    2018-2025 жылдар аралығында бейберекет қалдық аумағы екі есе қысқарған. 

    Бұрын хабарлағанымыздай, Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері экологиялық заңнаманы бұзудың 42 дерегі анықталды.

    Айыппұл Қызылорда облысы Экология
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар