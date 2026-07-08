Қызылордада 17 табиғат пайдаланушыға айыппұл салынды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық экология департаменті 2026 жылдың бірінші жартысында қоршаған ортаны қорғау саласында 37 субъектіге бақылау шараларын ұйымдастырды.
Нәтижесінде экологиялық заңнама талаптарын бұзудың 83 дерегі анықталды.
— Әкімшілік істер қозғалып, жеке және заңды тұлғаларға 71 айыппұл салынды, соның 60-ы өндірілді. Өндірістік экологиялық бақылау есебін тапсырмаған 17 табиғат пайдаланушыға әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбаларды заңсыз өндірудің 6 дерегі анықталды, — деді департамент басшысының орынбасары Алмас Ысқақов.
«Қазақстан ғарыш сапары» компаниясы 2018 жылдан бері бейберекет қалдық тасталған орындарды анықтау бағытында қызмет көрсетіп келеді.
— Жыл басынан бері ғарыштық мониторинг арқылы 50 рұқсатсыз қалдық орны анықталды. Республикада алғашқылардың бірі болып Қызылорда облысында мұндай орындар қысқа мерзімде 100 пайыз жойылды, — деді Алмас Ысқақов.
2018-2025 жылдар аралығында бейберекет қалдық аумағы екі есе қысқарған.
Бұрын хабарлағанымыздай, Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері экологиялық заңнаманы бұзудың 42 дерегі анықталды.