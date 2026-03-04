KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:20, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қызылордада 19 мыңнан астам бала балабақшаға жалған тіркелгені анықталды

    ҚЫЗЫЛОРДА.  — Қызылорда облысының білім беру саласына соңғы 3 жылда 812 млрд 245 млн теңге, биыл 302 млрд теңге қаралды. Бұл туралы облыс әкімінің баспасөз қызметі хабарлады.

    балабақшаларға жалған тіркелген 19 263 бала анықталды
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Бөлінген қаржының түпкілікті мақсатқа жетуі әрдайым бақылауда. 

    — 2023 жылдан бері «Face-бақылау» мобильді қосымшасы қолданысқа енгізілді. Осылайша балабақшаларға жалған тіркелген 19 263 бала анықталды, 28 млрд 100 млн теңге үнемделді. Емхананың жалған анықтамасын тіркеу, негізсіз демалыс күндерін анықтау есебінен 6 млрд 700 млн теңге бюджетке қайтарылды, — делінген хабарламада.

    Облыста демографиялық өсім мен халықтың көшіп-қону белсенділігі артып келеді. Осы себепті оқушы саны жыл сайын артып отыр.

    — Жаңа оқу жылында 1-11 сыныпта 189 288 оқушы тіркелді. Өткен оқу жылымен салыстырғанда 4 364 балаға көбейген, — делінген әкімдік мәліметінде. 

    Айта кетерлік жәйт, ваучерлік жүйе енгізілгеннен кейін Шымкентте бірнеше жекеменшік балабақша жұмысын тоқтатты. Ал мемлекеттік тапсырыс пен төлемақыға қатысты шешімдер өзгермеген.

    Назерке Саниязова
    Автор
