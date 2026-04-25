Қызылордада 25 мыңнан астам жол ережесін бұзу дерегі бейнебақылау арқылы анықталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық полиция департаментінің жедел басқару орталығы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында тәулік бойы үздіксіз жұмыс атқарып келеді.
Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, 2026 жылдың басынан бері орталықтың үйлестіруімен 58 қылмыс ашылды. Сонымен қатар 102 нөміріне 13 953 қоңырау түсіп, әрбір хабарлама бойынша тиісті қызмет көрсетілген.
- Жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйелері арқылы 30 мыңнан астам құқықбұзушылық анықталған, оның ішінде жол қозғалысы ережелерін бұзудың 25 мыңнан астам дерегі тіркелді. Полиция инспекторлары қоғамдық тәртіпті бұзу, оның ішінде қоғамдық орынды ластаудың 775, қоғамдық орында мас күйде жүрудің 1 104, қоғамдық орында тиісудің 545 дерегін тіркеді. Мәселен, жүк тиелген «Волга» автокөлігінің жүргізушісі қала орталығында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, маневр жасауға тыйым салынған жерде артқа қарай қозғалып, көлікті қауіпсіздік белдігін тақпай басқарған. Полиция қызметкерлері оны тоқтатып, тексеру барысында көліктің техникалық байқаудан өтпегенін анықтады. Жүргізушіге бірнеше әкімшілік хаттама рәсімделді. Сонымен қатар облыс орталығындағы көпқабатты үйдің кіреберісінен велосипед ұрлаған 55 жастағы тұрғын бейнекамера көмегімен анықталып, ұсталды, - делінген хабарламада.
Тәртіп сақшылары азаматтарды заң талаптарын сақтауға және қоғамдық тәртіпті бұзбауға шақырады.
