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    Қызылордада 53 жер учаскесі мен 6 су айдыны мемлекетке қайтарылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облыстық прокуратурасы биыл 6 айда жер саласында 9 қадағалау актісін жасады.

    Атырау облысында 22 мың гектар жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылған
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Соның нәтижесінде 16 қызметкер тәртіптік жауаптылыққа тартылды. 

    — Кадастрлық құны 640 млн теңге 26 мың гектар аумақтағы 53 жер учаскесі мемлекетке қайтарылды. Кәсіпкерлік мақсаттағы 180-ге жуық жер учаскесінің игерілмегені анықталып, уәкілетті органдарға тиісті шара қабылдау тапсырылды, — деді облыс прокуроры Ризабек Ожаров.

    Табиғат қорғау саласында 28 қадағалау актісі енгізіліп, 1,4 млрд теңге бюджетке өндірілді.

    — Кадастрлық құны 2,8 млн теңге 6 су айдыны мемлекетке қайтарылды. Уран өндеу зауыттарының қызметіне жүргізілген талдау нәтижесі бойынша 5,4 млрд теңге айыппұл салынды, — деді прокурор.

    Еске салайық, осы уақытта облыс прокурорлары 35 мың жұмысшының құқығын қорғағанын жазғанбыз.

    Жер учаскесі Аймақ Прокуратура Қызылорда облысы
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
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