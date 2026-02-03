KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:47, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қызылордада 6 вагон рельстен шығып кетті

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Оқиға 2 қаңтар күні сағат 17.10-да «Нұр Назар» серіктестігінің кіреберіс жолында, яғни Қызылорда жүк тасымалдау бөлімінің Белкөл стансасында маневрлік жұмыс кезінде болған. 

    Қызылордада 6 вагон рельстен шығып кетті
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    «Қазақстан темір жолы» компаниясының баспасөз қызметі таратқан мәліметке сүйенсек, тазалық жұмысы кезінде жолдың бұрылыс бөлігінде 6 вагон сағатына 3-5 шақырым жылдамдықпен рельстен шығып кетті. Оның 4-еуі дизель отыны тиелген цистерна болса, қалғаны – бос вагондар. 

    – Алдын ала мәлімет бойынша вагондар жерге қырымен түскен. Жапа шеккендер жоқ. Бұл оқиға пойыздардың негізгі жолмен қозғалуына еш кедергі жасамайды. Жылжымалы құрам мен жолға да кесірі тимеген. Оқиғаның себеп-салдарын анықтау мақсатында ол жерде комиссия жұмыс істеп жатыр, - делінген хабарламада. 

    Еске салсақ, 31 қаңтар күні Талдықорғанда пропан тиелген екі цистерна рельстен шығып кеткен еді. 

    Назерке Саниязова
    Автор
