Қызылордада «Алтын күз-2025» салтанатты іс-шарасы өтті
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев шарада агросаланың бағыт-бағдарына тоқталып, қамбаны толтырып, береке мен бірліктің үлгісін көрсеткен диқандарды құттықтады.
Салтанатты шарада Бақдәулет Махашовқа «Қызылорда облысының құрметті азаматы» атағы берілді.
Сонымен бірге «Қызылорда облысының дамуына қосқан үлесі үшін», «Еңбек ардагері», «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» төсбелгісі, Құрмет грамотасы, Алғыс хаттар табысталды.
Үздік жетістіктерге жеткен озат аудандар марапатталады:
- Балық шаруашылығы саласы - Арал ауданы
- Су үнемдеу технологиясын қолдану - Жаңақорған ауданы
- Ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тарту - Жалағаш ауданы
- Мал шаруашылығы - Қармақшы ауданы
- Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу - Қазалы ауданы
- Егін шаруашылығы - Сырдария ауданы
- Агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша Шиелі ауданы.