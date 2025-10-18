KZ
    12:25, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Қызылордада «Алтын күз-2025» салтанатты іс-шарасы өтті

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев шарада агросаланың бағыт-бағдарына тоқталып, қамбаны толтырып, береке мен бірліктің үлгісін көрсеткен диқандарды құттықтады.

    Қызылорда облысы әкімдігі
    Фото: Қызылорда облысы әкімдігі

    Салтанатты шарада Бақдәулет Махашовқа «Қызылорда облысының құрметті азаматы» атағы берілді.

    Қызылорда облысы әкімдігі
    Фото: Қызылорда облысы әкімдігі

    Сонымен бірге «Қызылорда облысының дамуына қосқан үлесі үшін», «Еңбек ардагері», «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» төсбелгісі, Құрмет грамотасы, Алғыс хаттар табысталды.

    Қызылорда облысы әкімдігі
    Фото: Қызылорда облысы әкімдігі

    Үздік жетістіктерге жеткен озат аудандар марапатталады:

    - Балық шаруашылығы саласы - Арал ауданы

    - Су үнемдеу технологиясын қолдану - Жаңақорған ауданы

    - Ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тарту - Жалағаш ауданы

    - Мал шаруашылығы - Қармақшы ауданы

    - Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу - Қазалы ауданы

    - Егін шаруашылығы - Сырдария ауданы

    - Агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша Шиелі ауданы.

    Қызылорда облысы әкімдігі
    Фото: Қызылорда облысы әкімдігі
    Қызылорда облысы әкімдігі
    Фото: Қызылорда облысы әкімдігі

     

