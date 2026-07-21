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    Қызылордада айыппұлдың қомақты бөлігі жол ережесін бұзғандарға салынған

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Биыл 6 айда Қызылорда облысында жолда жүру ережесін бұзудың 174 443 дерегі анықталды.

    Қызылордада айыппұлдың қомақты бөлігі жол ережесін бұзғандарға салынған
    Фото: Қызылорда облыстық полиция департаменті

    Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оның 99 623-і немесе 57,1%-ы – жол апатына тікелей әсер ететін өрескел құқықбұзушылықтар.

    – Жол-көлік оқиғаларының саны 6,4%-ға, қаза тапқандар 2%-ға, жарақат алғандар саны 7,5%-ға төмендеді. Талдау нәтижесі жүргізушілердің жолда жүру ережесін сақтамауы қайғылы оқиғаларға әсер ететінін көрсетті. Мысалы, көлікті масаң күйде басқарудың –  425, қарсы бағытқа шығудың – 194, жылдамдықты асырудың – 69 993, ұялы телефон қолданудың – 5907, жаяу жүргіншіге жол бермеудің 5505 дерегі анықталған, – делінген хабарламада.

    Айыппұлдың қомақты бөлігі де осылардың еншісінде. Әкімшілік құқық бұзғандарға 2 млрд 822 млн теңгеге жуық айыппұл салынса, соның 2 млрд 468,5 млн теңгеден астамы жол қауіпсіздігі саласына тиесілі. Оның 83,3%-ы өндірілген.

    Айта кетейік, кеше ғана Атырау облысында Toyota Sienna мен Lada Granta автокөліктері соқтығысып, бір адам көз жұмды.

    Жол ережесі мас жүргізуші Айыппұл Қызылорда облысы Жүргізуші Заң және тәртіп Жол Полиция
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар