ҚР президентінің телерадиокешені
    15:25, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қызылордада балабақша өртеніп, 88 бала эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қызылорда қаласында Отырар көшесінде екі қабатты балабақша ғимаратынан өрт шыққаны туралы хабарлама түсті, деп хабарлайды облыстық ТЖД баспасөз қызметі.

    Қызылордада балабақша өртеніп, 88 бала эвакуацияланды
    Фото: Видеодан скрин

    13 сәуірде Қызылорда қаласы Отырар көшесі 3А мекенжайында орналасқан ауданы 244 шаршы метр болатын екіқабатты «Ақбілек» орта балабақшасының жертөлесінде ауданы 28 шаршы метр бөлме өртенді. Өрт сағат 12:04–те оқшауланып, 12:11–де толық сөндірілді.

    — Келгенге дейін 93 адам, оның ішінде 85 бала өз бетінше эвакуацияланған. ТЖМ күштерімен 5 адам, оның ішінде 3 бала құтқарылды. Зардап шеккендер жоқ. Оның шығу тегі анықталып жатыр. Өртті сөндіруге  ТЖД 35 қызметкері, 12 техника жұмылдырылды, — деді Қызылорда облысы ТЖД бастығының бірінші орынбасары азаматтық қорғау подполковнигі Жасұлан Түйменов.

    Бұдан бұрын Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, үш бала қаза тапқанын жазғанбыз.

    Қызылорда Оқиға Өрт Балабақша Өңірлердегі төтенше жағдай
    Айнұр Тумакбаева
