    05:28, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада заңсыз жұмыс істеген цехтан 180 қап ет тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде тұрғындарды мал ұрлығынан, сапасыз ет өнімдерінен қорғау мақсатында «Мал ұрлығы» республикалық жедел-алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр, деп хабарлайды Polisia.kz.

    ет
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Іс-шара барысында полиция қызметкерлері ветеринарлық инспекциямен бірлесіп, заңсыз жұмыс істеп келген жасырын ет өңдеу цехын анықтады. Тергеу барысында еттің антисанитариялық жағдайда, ветеринарлық-санитарлық нормалар мен талаптарды сақтамай өңделгені белгілі болды. Сондай-ақ ұйымдастырушыларда қажетті рұқсат құжаттары мен ветеринарлық анықтамалар болмаған.

    Тексеру нәтижесінде 5 жылқының, 24 ірі қараның және 13 ұсақ малдың тұтас еті, сондай-ақ ет өңдеуге арналған арнайы құрал-жабдықтар мен аспаптар табылды. Оған қоса, 180 қап дайын ет өнімі тәркіленді.

    Аталған факті бойынша ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру базасы бойынша тексеру жүргізіліп, мал мен ет өнімдерінің ұрланған-ұрланбағаны да тексеріліп жатыр.

    Айта кетейік, Қызылордада мал ұрлығымен айналысқан 5 қылмыстық топ ұсталды

