KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:42, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қызылордада бейнебақылау камералары арқылы 176 қылмыс ашылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында жыл басынан бері бейнебақылау камераларының көмегімен 80 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзу дерегі анықталды. 

    Қызылордада бейнебақылау камералары арқылы 176 қылмыс ашылды
    Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

    Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оның басым бөлігі немесе 67 мыңға жуық адам жол ережесін бұзған.

    — Ішкі істер министрлігі Әкімшілік кодекстің азаматтардың құқықтық сана-сезімін қалыптастыруға және қоғамдық тәртіпті нығайтуға тікелей әсер ететін бірқатар бабын бекітті. «Мүлдем төзбеушілік» қағидасын қалыптастыру мақсатында бейнебақылау инспекторлары ұсақ бұзақылық деректерін анықтады. Оның ішінде Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 434-бабы бойынша 4010, осы кодекстің 440-бабы бойынша 2475, ал 449-бабы бойынша 662, басқа да баптармен 5820 құқықбұзушылық тіркелді, — делінген хабарламада.

    Облыстық полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылған бейнебақылау камералары арқылы биыл 176 қылмыс ашылған.

    Жуыра Абай облысында бет-әлпетті тану функциясы бар бейнебақылау жүйесі іске қосылды.

    Тегтер:
    Қызылорда Жол ережесі Қылмыс Бейнебақылау Құқықбұзушылықпен күрес Полиция
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар