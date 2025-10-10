KZ
    Қызылордада динозаврдың сүйегі табылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің мамандары Шах-Шах шатқалынан табылған қалдықтар Бор дәуіріндегі динозаврлардың сүйегі болуы мүмкін екенін айтады. Себебі бұған дейін де бұл маңнан мұндай қалдықтар табылған. Бұл туралы облыстық тарихи-өлкетану музейі жариялады.

    Фото: Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі

    Облыстық мұражай мен Қармақшы аудандық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері аудан территориясындағы Шах-Шах шатқалына барлау экспедициясын ұйымдастырды.

    Кешенде алғаш рет 1959 жылы орыс палеонтологы А.Рождественскийдің жетекшілігімен ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бозтөбе свитасында орналасқан шатқалдан Мезозой эрасының Бор кезеңінде өмір сүрген динозаврлардың сүйектерінің қалдықтары табылады. 1968 жылы бас сүйегі ғана табылған динозавр «Аралозавр» деген атаумен ғылыми айналымға енеді.

    — Палеонтологтардың зерттеу жұмыстары барысында гадрозавр отрядына кіретін Аралозавр 93-86 млн жыл бұрын өмір сүргені анықталады. Кейін бұл аймақ еуропалық палеонтолог-ғалымдардың қызығушылығын тудырып, әлемдік ғылыми журналдарға мақалалар жарияланады, — делінген ақпаратта.

    Экспедиция нәтижесінде Шах-Шах шатқалынан Бор дәуірінде өмір сүрген тіршілік иелерінің сүйектерінің қалдықтары табылды. Алдағы уақытта палеонтологиялық бұйымдар арнайы мамандар тарапынан зерттеледі.

    Осыған дейін Тәжікстанда 85 миллион жылдық динозаврдың қалдықтары табылған болатын.

