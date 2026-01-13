Қызылордада егіздердің басым бөлігі облыс орталығында дүниеге келген
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында өткен жылы азаматтық хал актілерін тіркеу саласы бойынша 25 095 қызмет көрсетілді. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 1 268-ге аз.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы Қызылорда облыстық филиалының мәліметіне сүйенсек, оның ішінде 16 310 туу туралы куәлік беріліп, 4 655 қайтыс болу дерегі тіркелді.
— 3 792 ерлі-зайыптының некесі тіркеліп, 338 ерлі-зайыптының некесі бұзылды. Ерекше атап өтетін жағдайлардың бірі — Жалағаш ауданында өткен жылдың қорытындысы бойынша АХАЖ саласында неке бұзу жағдайлары тіркелмеген, — делінген хабарламада.
Былтыр өңірімізде 108 егіз және 1 үшем дүниеге келді.
— Егіздердің басым бөлігі облыс орталығында тіркелсе, ең сирек тіркелген аудандар қатарында Сырдария және Қармақшы аудандары бар, — делінген филиал таратқан мәліметте.
Қызылорда қаласындағы Отбасы орталығы мен аудан орталықтарындағы неке қию залдарында зейнетақы, туу, неке және жеке бас куәліктерін салтанатты түрде табыстау бойынша 5 126 рәсім өткізілді.
Айта кетейік, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі елде Жаңа жыл қарсаңында қиылған неке туралы қызықты статистиканы ұсынды.