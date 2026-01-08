KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:18, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қызылордада екі адамның өліміне күдікті ретінде көршісі ұсталды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда қаласында 8 қаңтарға қараған түні пышақ жарақаты салдарынан қала тұрғыны және оның 34 жастағы қызы көз жұмды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінен хабарлады.

    Қызылордада екі адамның өліміне күдікті ретінде көршісі ұсталды
    Фото: ІІМ

    Оқиға туралы полицияға қаза тапқандардың көршілері хабарлаған.

    — Оқиға орнына жедел жеткен патрульдік полиция экипажы күдіктіні қылмыс орнында ұстады. Ұсталған азамат — жәбірленушілердің көршісі. Аталған дерек бойынша адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта барлық қажетті тергеу әрекеті жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды, — делінген хабарламада. 

    Тәртіп сақшылары оқиғаның мән-жайын анықтайды. 

    — Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысы департамент басшылығының бақылауында, — делінген хабарламада.
    Бұған дейін Қызылорда облысында мал ұрлығы бойынша күдіктілер қолға түсті.

    Бұған дейін Қызылорда облысында мал ұрлығы бойынша күдіктілер қолға түсті.

    Тегтер:
    Қызылорда Қызылорда облысы Қылмыспен күрес Қылмыс
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар