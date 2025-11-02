Қызылордада «Халық заңгері» республикалық әлеуметтік акциясы өтті
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысы бойынша «Заң мен Тәртіп» идеологиясын насихаттау аясында өңірде «Халық Заңгері» республикалық акциясы өтті. Бұл туралы Бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.
Акцияның негізгі мақсаты — халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, азаматтарға тегін заңгерлік көмек көрсету, олардың өз құқықтары мен заң алдындағы мүмкіндіктерін білуіне жағдай жасау.
«Өңірдің қала, аудан және ауылдық округтар аймақтарында жүзден аса білікті мамандармен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде белгілі адвокаттар, заңгерлер, нотариустар, прокурорлар, тергеушілер, сот орындаушылары, полиция қызметкерлері, әкімдіктердің, әділет органдарының, салық органдарының, жылжымайтын мүлікті тіркеу бөлімінің қызметкерлері және т. б. қатысты», деп жазды Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Акция барысында тұрғындарға прокуратура қызметкерлерімен түсіндірмелі үнпарақтар таратылып, жер қатынастары, әлеуметтік төлемдер, еңбек даулары, тұрғын үй, несиелік, жергілікті соттарда қаралып жатқан даулар және отбасы мәселелері бойынша кеңес алды.
Тоғыз жүзге жуық тұрғындар мен қонақтар өз мәселелері бойынша кеңестер мен құқықтық көмек алып, олардың бірқатары шешімін тапты, қалғандары бойынша шешім қабылдау жөнінде нақты нұсқаулар берілді. Мұндай игі бастамалар қоғамдағы заң үстемдігін нығайтуға, азаматтардың билікке деген сенімін арттыруға зор үлес қоспақ.
Еске сала кетейік, Астанада «Жанұя» орталығы 8 айда 2800-ден аса адамға заңгерлік көмек көрсетті.