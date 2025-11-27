Қызылордада қаңырап тұрған көпқабатты үйлерге газ тартылған: әкімдік жауап берді
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Telegram әлеуметтік желісінде Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Шалқия кентінде қараусыз қалған көпқабатты тұрғын үйге газ тартылғаны туралы бейнежазба тарады.
Бейнежазбада сөйлеген азамат аталған көпқабатты үйдің қаңырап бос тұрғанын атап өтті.
— Мынадай жағдайда тұрған үйге жөндеу жұмысын жүргізбей, талапқа сай жағдай жасамай тұрып былтыр газ әкеп, кіргізіп қойған. Бұл үйде екі отбасы ғана тұрады. Газға қосылу үшін оларға кем дегенде 800 мың теңге қаражат керек екен. Сондықтан тұрғындар газға қосыла алмай отыр. Менің түсінбейтінім, газ тартса, бұл үйлердің болашағы бар болғаны ма, қалай? — деді ол сиқы кеткен үйлерді көрсетіп.
Осы мәселеге байланысты Kazinform тілшісі аудан әкімдігіне ресми сауалмен жүгінді. Аудан әкімінің баспасөз хатшысы Нұрбол Бәкіровтің айтуынша, 2023 жылы бюджеттен бөлінген 781 млн теңгеге Шалқия кенті мен Құттықожа елді мекеніне жалпы ұзындығы 55,5 шақырым газ құбыры жүргізілді. Нысан 2024 жылдың қаңтар айында пайдалануға берілді.
— Шалқия кентінде барлығы 7 көпқабатты тұрғын үй бар. Бұған дейін тұрғындар арасында әркім өз пәтерін газ желісіне өз қаражаты есебінен қосуы қажеттігі және заңнама талаптарына сәйкес жеке үйлерге газ кіргізуге бюджеттен қаржы бөлінбейтіні түсіндірілген. Қазіргі уақытта өз қаражаты есебінен үйіне газ кіргізген пәтер иелері газды пайдаланып отыр. Мамандар қалған тұрғын үй иелеріне де осылай жасау керегін түсіндірді, — деді ол.
Әкімдіктің ресми өкілі таратқан мәліметке сенсек, кентте 7 көпқабатты тұрғын үй қатар орналасқан. Оның 361 пәтерінде 54 отбасы тұрса, қалған 307 пәтер қараусыз қалған. Бірақ бұл пәтерлер иесіз деген сөз емес.
— Қараусыз қалған пәтер иелерін жинақтау мақсатында республикалық «Егемен Қазақстан», облыстық «Сыр бойы» және аудандық «Жаңақорған тынысы» газеттері арқылы пәтер иелеріне хабарландыру беріліп, нәтижесінде 161 пәтер иелерінің 30%-ы ғана байланысқа шықты. Аталған көпқабатты тұрғын үйлер 1989 жылдары «Шалқия кен басқармасы» кәсіпорнының қаржысы есебінен салынып, тұрғындарға пайдалануға берілген. 1992-1995 жылдары пәтер иелерінің жеке меншігіне өткен. Аталған пәтерлер жеке меншікте болғандықтан пәтер иелерінің рұқсатынсыз оларды сату, бұзу, жөндеу жұмыстары жүргізілмейді, — деді Нұрбол Бәкіров.
