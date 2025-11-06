Қызылордада қараусыз теміржол өткелінде жүк көлігі пойызбен соқтығысты
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Кеше, 5 қараша күні кешке Қызылорда облысы Шиелі ауданының Тартоғай стансасындағы теміржол өткелінде жол-көлік оқиғасы тіркелді.
Қызылорда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл оқиғаға байланысты абайсызда адам өліміне әкеп соққан жол жүрісі немесе көлік құралын пайдалану қағидаларын бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.
- Алдын ала мәлімет бойынша «Камаз» автокөлігінің жүргізушісі қозғалыстың қауіпсіздігіне көз жеткізбей, жол қозғалысы ережелерін бұзып, Тартоғай стансасындағы қараусыз теміржол өткелінде Маңғыстау-Алматы бағытындағы жолаушылар пойызымен соқтығысты. Соның салдарынан автокөлік жүргізушісі медициналық мекемеде көз жұмды. Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасының мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, - делінген хабарламада.
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі оқиға 5 қараша күні сағат 16.21-де Қызылорда-Шиелі учаскесінің реттелмейтін Бақтысай-Тартоғай теміржол өткелінде болғанын атап өтті.
- Жолаушылар мен локомотив бригадасы зардап шеккен жоқ. Жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша тексеру жүргізіліп жатыр, - делінген хабарламада.
Қызылорда жол дистанциясының бастығы Марат Оңалов теміржол өткелінде жол белгілері орнатылғанын, құрылғылар режим бойынша жұмыс істеп тұрғанын айтты.
- Жалпы, өткелдің жағдайы талапқа сай келеді. Қазір оқиғаның себеп-салдары анықталып жатыр, - деді ол.
«Қазақстан темір жолы» жол өткелдерінде қозғалыс ережелерін сақтау жауапкершілігі автокөлік жүргізушілеріне жүктелетінін еске салды. Компания жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін сақтауға, жабық немесе жыпылықтаған сигналда жолға шықпауға, пойыздың тежеу жолы мыңдаған метрді құрайтынын және шұғыл тоқтау мүмкін еместігін ескеруге шақырды.
Бұған дейін Жамбыл облысындағы Тараз – Шу бағытында жолаушылар пойызы автобуспен соқтығыса жаздағанын жазған едік.