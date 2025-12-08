Қызылордада қатерлі ісік «жасарып» барады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында қатерлі ісікке шалдыққан 5 мыңдай адам есепте тұр.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Олжас Ысқақов аурудың «жасарып» бара жатқанын айтып дабыл қақты.
— Науқастардың жас шамасы — орташа есеппен 40-45 аралығында. Аурудың «жасару» тенденциясы байқалады. Профилактикалық жұмыстарға, оның ішінде онкология орталығына тексеру аппараттарын сатып алуға республикалық бюджеттен 5 млрд теңгеден астам қаражат бөлінді. Бұрын онкоскрининг тек міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында сақтандырылған азаматтар үшін тегін болып келді. Бұдан былай мұндай тексеруден «сақтандырылған» мәртебесі бар-жоғына қарамастан барлығы бірдей өте алады, — деді ол.
Өңірімізде обырды диагностикалауды жаңа деңгейге көтеру және орталықты озық технологиямен қамтамасыз ету мүмкіндігі туып тұр.
— Ота жасалған, химия, сәуле терапияларынан өткен науқастар динамикада 3, 6 ай және 1 жылда түсіп тұрады. Сол үшін ірі мегаполистер — Алматы мен Астанаға баруға мәжбүр болатын. Енді Қызылорда қаласында ПЭТ/КТ-орталықтары орнатылып, жергілікті тұрғындар әуре-сарсаңға түспейді. Бұл жұмысты аяқтауды алдағы қаңтар айына туралап отырмыз, — деді басқарма басшысы.
