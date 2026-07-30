Қызылордада қайтарылған активтерге теміржолдың арғы бетінде тұратындар үшін емхана салынады
АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет Арнаулы мемлекеттік қордан Қызылорда қаласында жаңа емхананы салуға және оны техникалық жабдықтауға 6,5 млрд теңге бөлді.
Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, медициналық нысан қаланың теміржолдың арғы бетіндегі тұрғындары үшін салынып жатыр.
Қазіргі жұмыс істеп тұрған емхана 1966 жылы салынған, тозу деңгейі жоғары ғимаратта орналасқан. Жаңа медициналық мекеме пайдалануға берілгеннен кейін бір ауысымда 400-ге дейін науқасты қабылдай алады және ауданның 35 мыңнан астам тұрғынын медициналық қызметпен қамтамасыз етеді.
— Емхана құрылымы амбулаториялық көмектің негізгі бағыттарын: балалар мен ересектерді қабылдау, жалпы дәрігерлік практика, әйелдер консультациясы, күндізгі стационар және сүзгі-бокстарын қамтиды. Диагностикалық және оңалту блоктары функционалдық диагностика, медициналық оңалту, стоматология кабинеттерін, сондай-ақ зертхана мен зарарсыздандыру бөлімшесін біріктіреді, — делінген хабарламада.
Емхана заманауи медициналық техникамен жабдықталады. Атап айтқанда, компьютерлік томограф, заманауи ультрадыбыстық аппараттар, рентген аппараттары және тағы басқа да жабдықтар орнатылады.
Қазіргі уақытта құрылыс алаңында шатыр плиталарын бетондау және бірінші қабаттың ішкі бөлу қабырғаларының кірпіштерін қалау жұмыстары басталды. Жобаны жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.
Айта кетейік, 2024-2026 жылдары Арнаулы мемлекеттік қордан 500-ден астам әлеуметтік маңызды жобаны жүзеге асыруға жалпы сомасы 610 млрд теңге қаражат бөлінді. Оның ішінде «денсаулық сақтау жүйесін дамыту» бағыты бойынша жалпы құны 170 млрд теңгеден асатын 191 жоба қаржыландырылды.
Еске салайық, бұған дейін қайтарылған активтердің арқасында Алматының 2500-ден астам тұрғыны ауызсуға қол жеткізгенін хабарлағанбыз.