    05:15, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қызылордада кене ошағы есебіндегі 111 елді мекен залалсыздандырылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы өткен жылғы жұмысын қорытындылады. 

    кене
    Фото: pixabay

    Ведомство таратқан мәліметке сүйенсек, облыс аумағында жылы ауа райының қалыптасуына байланысты көктемгі су тасқыны кезеңі шығынсыз өтті.

    Қызылордада кене ошағы есебіндегі 111 елді мекен залалсыздандырылды
    Фото: Өңірлік коммуникация қызметі

    — Су басу қаупі бар аймақтарға арнайы техника, күш-құралдары бар жауапты мекемелер бекітілді. Су тасқынына қарсы материалдық-техникалық қор қажетті көлемде жиналып, ықтимал су тасқыны кезеңінде халықты көшіру пункттері дайындыққа келтірілді, — деді басқарма басшысы Марат Құрманбаев. 

    Басқарма жұмысындағы тағы бір бағыт — кенемен күрес. Бұл жәндік конго-қырым геморрагиялық қызбасының қоздырғышы екені белгілі. Өткен жылы 111 елді мекен кене ошағы есебінде тізімге енген. Ондағы мал және қора, суат-шаңлақтар көктем мен күзде заласыздандырылды.

    — 2021-2025 жылдар аралығында 124 елді мекенде бірыңғай басқару пульті бар 167 сиреналық-сөйлеу құрылғысын және 1 цифрлық телеарналарға қосылу құрылғысын орнату жұмысы жүргізілді. Бұл іс-шаралар Қызылорда облысының басқару органдары мен халықты кешенді құлақтандыру жүйесін құру жобасы аясында атқарылды, — деді басқарма басшысы.

    Бұған дейін біз Қызылорда облысында кенеге қарсы залалсыздандырудың күзгі маусымы аяқталғанын жазған едік. 

    Назерке Саниязова
    Автор
