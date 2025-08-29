Қызылордада қыз-келіншектер түкті кілемше тоқып,құрақ құрауды үйренді
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда қаласындағы Анаға тағзым орталығында «ОюLike» атты іс-шара ұйымдастырылды.
Жергілікті ісмерлер кәсіби шеберлік алаңында ынталы қыз-келіншектерге түкті кілемше тоқу, құрақ құрау, киізден этностильдегі бұйымдар жасау, заманауи шоппер тігудің қыр-сырын үйретті.
Орталықтың баспасөз қызметі хабарлағандай, этнограф ғалымдар, дизайнерлер, креативті кәсіпкерлер мен тарихшылар қазақ ою-өрнегінің тарихи негіздері, сән индустриясы мен дәстүрлі өрнектердің қолөнердегі қолданысы туралы ой-пікірлерін ортаға салды. Басқосуға қазақ орнаментологиясының негізін қалаушылардың бірі, этнограф, график-суретші, философ, мәдениеттанушы Ералы Оспанов қатысып, жеке зерттеу нәтижесін, тәжірибесін бөлісті.
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің профессорлары мен облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері, креативті кәсіпкерлер ою-өрнектердің орнымен қолданылмайтынын, коммерциялық бағытта бұрмаланатынын, символикалық мәні сақталмайтынын сынға алды.
— Ұлттық өрнекті мағынасын жоғалтпай, қазіргі заманға сай бейімдеп, сапалы материалдармен үйлестіріп танымал етуге болады. Өрнек киімде ғана емес, логотипте, сәндік бұйымдарда, халықаралық брендте де бейнеленеді. Қазақтың ұлттық өрнегін сақтап, сәнге енгізу — ұлт мәдениетін әлемге танытудың ең тиімді жолы, — деді техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Ләззат Шілдебаева.
Кәсіпкер Айман Әбді қазақтың ұлттық киімін бүгінгі күннің тынысымен үйлестіріп, балаларға, жастар мен ересектерге арнап «Qazaq brand» брендімен заманауи киім үлгілерін тігіп жүр.
— Сән — сыртқы бейне ғана емес, мәдениетіміз, тарихымыз бен болмысымыздың айнасы. Біз киім арқылы ұрпаққа кім екенімізді, қайдан шыққанымызды, қандай құндылықтарды дәріптейтінімізді көрсете аламыз. Бүгінде сән индустриясында ғаламдық трендтер өте жылдам өзгеріп жатыр. Бірақ біз үшін ең маңыздысы — сол ағымға ілесіп қана қоймай, өзіміздің ерекшелігімізді, ұлттық ою-өрнектерімізді, дәстүрлі элементтерімізді жаңа үлгіде көрсете білу, — деді ол.
Қолөнерші, кәсіпкер Қарлығаш Ілясова өз коллекциясынан дефиле өткізіп, оюды киім мен бұйымға жабыстыра салудың дұрыс емес екенін, оны тек тігіп, кестелеп салу керегін айтты.
Дәстүрлі өрнектерді жаңғырту бағытындағы шараға аудандар мен бірқатар өңірден креативті индустрия жөніндегі өкілдер қатысып, онлайн түрде тәжірибе алмасты.
Бұған дейін Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева креативті индустрияны цифрландыруға арналған Үкімет отырысында қолөнершілер ең көп шоғырланған өңірлерді атады.