KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:00, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қызылордада көлік жылдамдығын автоматты түрде тіркейтін 10 кешен іске қосылады

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық полиция департаменті облыс орталығында жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру мақсатында Sunqar автоматтандырылған бақылау кешендері іске қосылатынын мәлімдеді.  

    Қызылордада көлік жылдамдығын автоматты түрде тіркейтін 10 кешен іске қосылады
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Ведомствоның мәліметіне сүйенсек, ертең, яғни 9 қаңтардан бастап қала аумағында 10 кешен іске қосылады. Ол жылдамдықты асыру және жаяу жүргіншілерге жол бермеу фактілерін автоматты түрде тіркейді.

    Департамент кешен орталылған орындар тізімін ұсынды.

    Олар: 

    1. Қорқыт ата көшесі, «Арсенал» СОО маңы

    2. Жаппасбай көшесі, 175 Б үй маңы

    3. С.Бейбарыс көшесі, облыс әкімдігі маңы

    4. Нұрорда шағын ауданы, Текей батыр көшесі, 54-үй

    5. Астана даңғылы – Б. Жүсіпов көшесі.

    6. Ғ.Мұратбаев көшесі, 15-үй

    7. Тәуелсіздік даңғылы, Bella Vista қонақүйі

    8. Саламатов – Қыдыров көшелері

    9. А.Байтұрсынұлы көшесі, №3 лицей

    10. Абай даңғылы – Алтынсарин көшесі.

    Полиция жүргізушілерді жол ережелерін сақтауға, жылдамдықты асырмауға және жаяу жүргіншілерге жол беруге шақырды.

    Айта кетейік, былтыр Қызылордада көлік жылдамдығын бақылайтын «көзге көрінбейтін» камералар пайда болған еді. 

    Тегтер:
    Қызылорда Жол ережесі Полиция Көлік
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар