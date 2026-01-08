Қызылордада көлік жылдамдығын автоматты түрде тіркейтін 10 кешен іске қосылады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық полиция департаменті облыс орталығында жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру мақсатында Sunqar автоматтандырылған бақылау кешендері іске қосылатынын мәлімдеді.
Ведомствоның мәліметіне сүйенсек, ертең, яғни 9 қаңтардан бастап қала аумағында 10 кешен іске қосылады. Ол жылдамдықты асыру және жаяу жүргіншілерге жол бермеу фактілерін автоматты түрде тіркейді.
Департамент кешен орталылған орындар тізімін ұсынды.
Олар:
1. Қорқыт ата көшесі, «Арсенал» СОО маңы
2. Жаппасбай көшесі, 175 Б үй маңы
3. С.Бейбарыс көшесі, облыс әкімдігі маңы
4. Нұрорда шағын ауданы, Текей батыр көшесі, 54-үй
5. Астана даңғылы – Б. Жүсіпов көшесі.
6. Ғ.Мұратбаев көшесі, 15-үй
7. Тәуелсіздік даңғылы, Bella Vista қонақүйі
8. Саламатов – Қыдыров көшелері
9. А.Байтұрсынұлы көшесі, №3 лицей
10. Абай даңғылы – Алтынсарин көшесі.
Полиция жүргізушілерді жол ережелерін сақтауға, жылдамдықты асырмауға және жаяу жүргіншілерге жол беруге шақырды.
Айта кетейік, былтыр Қызылордада көлік жылдамдығын бақылайтын «көзге көрінбейтін» камералар пайда болған еді.