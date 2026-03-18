Қызылордада құқықбұзушылықты ашуға дрондар қолданыла бастады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысының құқық қорғау жүйесі кезең-кезеңімен цифрландырылып жатыр.
Облыстық Полиция департаменті құқықбұзушылықтың дер кезінде алдын алу үшін ұшқышсыз технологияларды белсенді түрде пайдалана бастады. Бүгінде Қызылордада 5 дрон қолданыста, олардың көмегімен жыл басынан бері 23 әкімшілік хаттама рәсімделді.
- Дрондар бұқаралық іс-шараларды бақылауға, жедел жағдайға мониторинг жүргізуге және құқықбұзушылықтарды нақты уақыт режимінде анықтауға мүмкіндік береді. Стратегиялық нысандарды күзету үшін, мекемеге заңсыз кіру фактілерін тіркеу мақсатында да пайдаланылады. Дрондардың көмегімен қоқысты заңсыз төгу, ағашты заңсыз кесу, қалдық төгу және браконьерлік фактілері тіркеледі. Ұшқышсыз технологиялар іздестіру-құтқару іс-шаралары кезінде де аса қажет, - делінген хабарламада.
Заманауи технология көмегімен анықталған құқықбұзушылықтар арасында жол қозғалысы қағидаларын бұзу, жаяу жүргіншілердің белгіленбеген жерден жолды кесіп өтуі сияқты деректер бар. Осы орайда тәртіп сақшылары жаяу жүргіншілерді жолдың тек белгіленген бөлігінен өтуге шақырды.
Алматы облысында да патрульдік полиция қызметкерлері ұшқышсыз ұшу аппараттарын, яғни дрондарды қолданып жүр.