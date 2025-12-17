KZ
    03:55, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қызылордада күріш көлемі тағы қысқара ма?

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Су тапшылығының қатты сезілуінен суармалы суды тиімді пайдалану мақсатында Қызылорда облысында бірқатар жұмыс атқарылып жатыр. 

    Фото: Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ҒЗИ

    Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының мәліметіне сенсек, Үкіметтің Жол картасына сәйкес келесі жылы күріш егістігінің көлемін 77,7 мың гектарға қысқарту жоспарланып отыр.

    — Оның орнына суды аз қажет ететін жүгері, соя және майлы дақылдар егіледі. Сондай-ақ су үнемдеу технологияларын қолдану аясы кеңейеді. Бұл ретте егістік жерді лазерлік тегістеу жұмыстары тиімділігін көрсетті. Биыл диқандар күріштің 60 мың гектарын лазерлік тегістеуден өткізді. Осылайша суды 20%-ға үнемдеу, өнімділікті арттыру мүмкін болды, — деді басқарма басшысы Талғат Дүйсебаев. 

    2026 жылы бұл көрсеткішті 65 мың гектарға жеткізіп, 2028 жылға дейін егісті толығымен тегістеу көзделген.

    — Биыл 8,1 мың гектар егіс тамшылату, жаңбырлату әдісімен суарылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық, — деді басқарма басшысы.

    Осыған дейін біз өңірде өндірілген 60 435,9 тонна күрішті күрішті шет елдер сатып алғанын жазған едік.

    Назерке Саниязова
    Автор
