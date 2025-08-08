Қызылордада өзіне және 6 мұғалімнің шотына негізсіз ақша аударған есепші сотталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы № 99 орта мектептің есепшісі 2022-2024 жылдар аралығында артық аванстық төлемді өзінің және 6 сыбайлас мұғалімнің есепшотына жүйелі түрде негізсіз аударып отырған.
Облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің мәліметінше, бұл соманы бухгалтерлік есепте жасыру үшін танысымен бірге әрекет еткен.
— Нәтижесінде мемлекетке 50 млн 918,5 мың теңгеден астам залал келтірген. Қылмыстық іс бойынша 8 адамға қатысты Қармақшы аудандық сотының үкімі шықты. Соған сәйкес есепші 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал оның сыбайластарына 8 млн 422 млн теңгеге жуық қаражаттың өндірілуіне байланысты 3,5 жылдан 7 жылға дейінгі аралықта бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды, — деді департаменттің тергеу басқармасының басшысы Медеу Таубай.
