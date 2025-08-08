KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:14, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қызылордада өзіне және 6 мұғалімнің шотына негізсіз ақша аударған есепші сотталды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы № 99 орта мектептің есепшісі 2022-2024 жылдар аралығында артық аванстық төлемді өзінің және 6 сыбайлас мұғалімнің есепшотына жүйелі түрде негізсіз аударып отырған.

    бухгалтер
    Фото: Жамбыл облысының прокуратурасы

    Облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің мәліметінше, бұл соманы бухгалтерлік есепте жасыру үшін танысымен бірге әрекет еткен. 

    — Нәтижесінде мемлекетке 50 млн 918,5 мың теңгеден астам залал келтірген. Қылмыстық іс бойынша 8 адамға қатысты Қармақшы аудандық сотының үкімі шықты. Соған сәйкес есепші 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал оның сыбайластарына 8 млн 422 млн теңгеге жуық қаражаттың өндірілуіне байланысты 3,5 жылдан 7 жылға дейінгі аралықта бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды, — деді департаменттің тергеу басқармасының басшысы Медеу Таубай.

    Еске салсақ, Қызылорда облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаменті бұған дейін облыс орталығында Q-net компаниясының құрылымдық бөлімшесін әшкереледі.

    Тегтер:
    Сот Мектеп Бухгалтер Қызылорда облысы Қылмыс Сыбайлас жемқорлықпен күрес
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар