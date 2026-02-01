KZ
    Қызылордада синтетикалық есірткі жарнамалаған 1500 интернет-сайт бұғатталды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық полиция департаментінің қызметкерлері өткен жылы есірткінің заңсыз айналымына қарсы жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде 304 құқықбұзушылықты анықтады.

    Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, заңсыз айналымнан 1 тонна 883 килограмм есірткі заты тәркіленді. 

    - Оның ішінде 220 килограмм марихуана, 687 грамм гашиш, 1 тонна 650 килограмм сора өсімдігі, 9 килограмм көкнәр өсімдігі және 2 килограмм 666 грамм синтетикалық есірткі заты бар. Сонымен қатар үй жағдайында сора өсімдігін заңсыз өсірген 5 фитозертхана анықталды. Аса ірі мөлшерде мефедрон және a-PVP синтетикалық есірткі затын тасымалдағаны үшін күдікті ретінде Қызылорда, Маңғыстау облыстарының тұрғындары ұсталды, - делінген хабарламада. 

    Есірткіні заңсыз жарнамалау бойынша екінші деңгейлі банктердің 1100 есепшоты «Антифрод» жүйесі арқылы бұғатталды. Синтетикалық есірткіні жарнамалаған 1500 интернет-сайт «Киберқадағалау» ақпараттық жүйесіне енгізіліп, бұғатталды.

    Еске салсақ, Қызылорда облысында өткен жылы полицияның 102 арнасына 71 293 хабарлама түскен.

    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
